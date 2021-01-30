Üzerine 2,5 tonluk ızgara devrilen kaynak ustası feci şekilde can verdi - Son Dakika

İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde kaynak ustası olan 37 yaşındaki Emre Horasan, çalıştığı iş yerinde devrilen yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki demir ızgaranın altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Horosan'a ilk müdahaleyi çağırılan 112 sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Horosan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.