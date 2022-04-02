Son dakika haberleri | Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı

02.04.2022 18:12

Son dakika haberine göre Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, üzerine benzin döküp kendini yaktı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, herkesin gözü önünde benzin döküp kendini yaktı.

Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, üzerine benzin döküp kendini yaktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, herkesin gözü önünde benzin döküp kendini yaktı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay, Kahramanmaraş'ın, Afşin İlçesine bağlı Postane Caddesi'nde yaşandı. Öne sürülen iddialara göre uyuşturucu bağımlısı olan H.C. isimli bir kişi, uyuşturucu kullandıktan sonra, benzin dolu bidonu alıp sokağa çıktı. Bir müddet bidon ile sokakta gezen H.Ç, Daha sonra benzini üstüne döktü. Herkesin gözü önünde çakmak ile kendini alev topuna dönüştüren H.Ç'yi vatandaşlar su ve battaniye ile söndürdü. Haber verilmesi ile olay yerine gelen ambulans ilk müdahalesinden sonra şahsı Afşin Devlet Hastanesine kaldırdı. H.C.'nin vücudunda 3. dereceden yanık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberleri | Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberleri | Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Benzin, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Üzerine benzin döküp kendini yaktı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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