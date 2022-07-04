Son dakika haber: ÜZERİNE KAYA DÜŞEN EKSKAVATÖRÜN OPERATÖRÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber: ÜZERİNE KAYA DÜŞEN EKSKAVATÖRÜN OPERATÖRÜ ÖLDÜ

04.07.2022 11:10

Son dakika habere göre ŞIRNAK'ta bir maden ocağında üzerine kaya düşen ekskavatörün operatörü Hakim Ercan (23), yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK'ta bir maden ocağında üzerine kaya düşen ekskavatörün operatörü Hakim Ercan (23), yaşamını yitirdi. Araköy mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında ekskavatörün üzerine yamaçtan kaya parçası düştü. Operatör Hakim Ercan, ekskavatörün içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ercan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakim Ercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ercan'ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kondu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ÜZERİNE KAYA DÜŞEN EKSKAVATÖRÜN OPERATÖRÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: ÜZERİNE KAYA DÜŞEN EKSKAVATÖRÜN OPERATÖRÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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