Son dakika haber: ÜZERİNE KAYA DÜŞEN EKSKAVATÖRÜN OPERATÖRÜ ÖLDÜ

ŞIRNAK'ta bir maden ocağında üzerine kaya düşen ekskavatörün operatörü Hakim Ercan (23), yaşamını yitirdi. Araköy mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında ekskavatörün üzerine yamaçtan kaya parçası düştü. Operatör Hakim Ercan, ekskavatörün içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ercan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakim Ercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ercan'ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kondu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.