Son dakika haberleri: Üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtardı

Son dakika haberi: Samsun'da üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtarırken, yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtarırken, yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki U.A.Ş. evde oyun oynarken vitrin biranda üzerine devrildi. Vitrinin çocuğunun üzerine devrildiğini gören anne Ç.Ş. ani bir hareketle devrilen vitrine müdahale etti. Vitrinin yerinden çıkan camı çocuğun kafasına düşerek yaraladı. Annesi tarafından ölümden kurtarılan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim

Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı