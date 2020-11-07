Son dakika haberleri | Üzerlerinde bonzai ile polise yakalandılar
07.11.2020 13:00
Son dakika 3. sayfa haberine göre Amasya'da polis tarafından durdurulan bir araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramada 36 gram uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi.
Amasya'da polis tarafından durdurulan bir araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramada 36 gram uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin çalışmaları neticesinde tespiti yapılan araç Merzifon Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durduruldu. Araç ve içerisinde bulunan C.S, E.K ve O.D isimli şahıslar üzerinde arama yapılan aramada 4 parça halinde toplam 36 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi tespit edildi.
Şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA
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