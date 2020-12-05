Son dakika haberleri! Uzman Çavuş Ahmet Acar, korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Uzman Çavuş Ahmet Acar, korona virüse yenik düştü
05.12.2020 17:24
Bir son dakika haberine göre Isparta'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Nevşehirli 44 yaşındaki Ahmet Acar, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Isparta'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Nevşehirli 44 yaşındaki Ahmet Acar, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Acar korona virüse yakalanmasın ardından hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakıma alınan Acar, bu sabah saatlerinde fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesi sonucu kurtarılamayan Acar, hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Acar'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Aksalur Mahallesinde defnedilecek. - NEVŞEHİR
Son Dakika Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Uluslararası dolandırıcılık şebekesinde 'Komiser Schwarz' detayı! Hedefte Almanlar vardı Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Aşk mesafe dinlemedi! Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu