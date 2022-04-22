Son dakika haberleri! Uzman çavuş başından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Malatya'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan uzman çavuş hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde bir aracı gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde araçta başında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Şahsın Tunceli ilinde görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Onur D. olduğu belirlenirken, ağır yaralı şahıs bölgeye çağrılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman Çavuş Onur D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA