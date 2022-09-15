Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: "Senden bir ricam var ama üzülme" dedi - Son Dakika
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Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: "Senden bir ricam var ama üzülme" dedi

15.09.2022 11:47

Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) kazadan 1 saat önce telefonla aradığı babası Yılmaz Kesti'den helallik aldığı ortaya çıktı. Gözyaşları içerisinde o anları anlatan şehit babası Yılmaz Kesti, "Çocuğum beni o akşam 21.30 gibi aradı. Baba, 'yarım saat sonra helikoptere bineceğiz, malzemeleri yükledik. Senden bir ricam var ama üzülme' dedi" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, 4 Eylül'de ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak, kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Kesti, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

"BANA 'BABALIK HAKLARINI HELAL EDECEKSİN' DEDİ"

Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin babası Yılmaz Kesti, oğlunun şehit olmadan 1 saat önce kendisini arayarak, helallik istediğini söyledi. Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken ve taziyeleri kabul eden Kesti, "Çocuğum beni o akşam 21.30 gibi aradı. Baba, 'yarım saat sonra helikoptere bineceğiz, malzemeleri yükledik. Senden bir ricam var ama üzülme' dedi bana. Ben de oğlum 'hayırdır' dedim. Bana 'babalık haklarını helal edeceksin' dedi. Ne demek oğlum dedim, benim ağlatıyorsun dedim. Öyle şeyler konuşma üzülüyorum dedim. 'Olsun, ben seni bir arayayım' dedi. Ben de sana olan haklarım gani gani helal olsun dedim. Ayaklarına taş değmesin dedim. Böyle beni üzüntüye koydu, oğlumun sesini duyunca ağladım. Ertesi sabah saat 09.00 gibi şehit haberini aldık. O akşam zaten bütün arkadaşlarını aramış. Ben bunları sonradan öğrendim. Hala daha üzüntüdeyim. Gelecek diye bekliyorum çocuğum ama gelmiyor. Allah adamı evlat acısıyla sınamasın. Bu çok zor. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Bu vatan bizim için, hepimiz için" dedi.

Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: 'Senden bir ricam var ama üzülme' dedi

"VATANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Vatan için mücadele edeceklerini ifade eden Yılmaz Kesti, "Şehitlerimizin Allah mekanını cennet etsin. Biz de bir şehit babası olarak çok üzülüyoruz. Vatanımız sağ olsun. Dedelerimiz, vatanımızı çıplak ayaklarla aldı. Biz de tabi ki vatanımız için mücadele edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Şehadet şerbetini içti oğlum" diye konuştu.

Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: 'Senden bir ricam var ama üzülme' dedi
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Son dakika haberi! Uzman Çavuş Ümit Kesti, şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istemiş Son dakika haberi! Uzman Çavuş Ümit Kesti, şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istemiş
Kaynak: DHA

Ümit Kesti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: 'Senden bir ricam var ama üzülme' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: "Senden bir ricam var ama üzülme" dedi - Son Dakika
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