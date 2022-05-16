Son dakika haberleri | Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

16.05.2022 08:47
Son dakika haberleri | Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Muzaffer T., tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Muzaffer T., tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Şüpheli, taksiyle geldiği Bayraklı'da polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binenen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: IRAKLI SALLY'NİN ANNESİNDEN SANIĞA: KIZIM SEN ÖLDÜRDÜN; CESEDİ YOK, MEZARI YOK Son dakika haberleri: IRAKLI SALLY'NİN ANNESİNDEN SANIĞA: KIZIM SEN ÖLDÜRDÜN; CESEDİ YOK, MEZARI YOK Son dakika haberleri | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı Son dakika haberleri | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:36 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:33 Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
08:31 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı
08:25 Dolandırıcıların son hedefi İBB Başkanı oldu: Ekrem İmamoğlu'nu "Yargıtay üyesiyim" diye arayan dolandırıcı yakalandı
08:25 16 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:10 Oğlunu askere gönderen Şevval Sam'dan duygusal anlar
08:07 16 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:07 İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı
08:03 İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek
08:00 15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 08:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement