Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2)

16.05.2022 22:29
Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI İzmir'in Çeşme ilçesinde, tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı (27) bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tüz (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı (27) bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tüz (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yağma ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Muzaffer Tüz, ifadesinde, istirahatli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Alper Akkaş ile aralarında yaşanan kız meselesi nedeniyle telefon görüşmesinde tartıştıklarını, daha sonra da Konya'dan İzmir'e geldiğini, Çeşme Otogarı önünde buluştuklarını, tartışma büyüyünce yanında bulunan bıçakla Akkaş'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2)
Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2)
Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2)
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Uzman Çavuş, Cinayet, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika
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