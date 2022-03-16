Son dakika haber: Uzmanı uyardı: "Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Uzmanı uyardı: "Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı"

16.03.2022 11:17
Son dakika haber: Uzmanı uyardı: "Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı"

Son dakika gündem haberi... Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 10-15 yaşlarında sigaraya başlayan kadınların kalp krizi riskinin arttığını söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 10-15 yaşlarında sigaraya başlayan kadınların kalp krizi riskinin arttığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, artan kalp krizi vakaları nedenlerine dair açıklamalarda bulundu. Uzman Dr. Erdoğu, toplum olarak sigara içiciliğinin çok küçük yaşlarda yaygınlaştığını belirterek, 10-15 yaşında sigaraya başlamış kadınlarda kalp krizinin riskli hale gelmeye başladığını söyledi.

"İNSANLAR HAREKETSİZ YAŞIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, pandemi döneminde insanların spor alışkanlıklarını bıraktıklarını belirterek, "Ülkemizde ve toplumumuzda en sık ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklardır. Bunun sebebi zannediyorum, insanlar daha hareketsiz yaşıyor. Pandemi döneminde insanlar bir takım spor alışkanlıklarını bıraktılar beslenme tarzımız daha kötüleşti daha fazla evde oturmaya başladık. Bunlarda biraz kalp hastalıklarını arttırdı gibi görünüyor. Toplumda sigara içiciliğimiz çok yaygın ve çok küçük yaşlarda insanlar sigaraya başlıyor. Bizim sigara içmeyen bir toplumumuz vardı özellikle bayanlar içmezlerdi. Belki günümüzde 50-60 yaşında ki bayanlarda bunun sıklığı oldukça az. Ama artık yavaş yavaş 10-15 yaşında sigaraya başlamış bayanlarda artık kalp krizi anlamında riskli hale gelmeye başladı. Bence kadınların toplumda kalp krizine yatkınlığı daha da çok artmaya başladı. Zannediyorum kalp krizi sıklığı kadınlardan kaynaklı olarak artıyor" dedi.

FAZLA KİLO KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Kilonun erken yaşta kalp krizlerinin görülmesine neden olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğu, "Geçmişteki yaşantımızla kıyaslayınca artık yeni jenerasyon, yeni genç insanlar daha kilolu. Sigarayla daha erken yaşta karşılaşıyorlar ve daha hareketsizler. Bundan 30-40 yıl önceki insanlara baktığımız zaman daha hareketliler, kiloları daha az. Çünkü son 20-30 yılda beslenme alışkanlığımız çok fazla değişti. Yani evde yemek yemekten daha çok insanlar aynı Amerika'daki gibi hazır gıdalar tüketmeye başlıyorlar. Daha kalorili gıdalar tüketiyorlar, bunlar da kiloyu arttırdığı için kalp krizlerinde daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor" şeklinde konuştu.

ÇOK CİDDİ ÖNLEMLER ALINMALI

Dr. İsmail Erdoğu, ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtip alınması gereken önlemler şu şekilde sıraladı:

"Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların yaratılması lazım. İnsanların spor yapmaya yönlendirilmesi lazım. Yaşadıkları alanların spor yapmaya uygun hale getirilmesi lazım. Sivas gibi soğuk memleketlerde kapalı spor alanları yapılması lazım. Topluma okuldan başlayarak belirli bir bilinci vermek gerekiyor. İnsanların gıda ve sağlıklı şeylere ulaşmasında daha büyük kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Hazır gıdalar normal gıdalardan daha ucuz hale geldiği için normal olarak insanlarda onları tüketmeyi tercih ediyorlar. Yaşam faktörleri değiştirilebilirse risk faktörleri azaltılır diye düşünüyorum."

(Volkan Kaplan - Demet Karakuş/İHA)

Son dakika haber: Uzmanı uyardı: Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: UKRAYNA'DAN TAHLİYE OLAN TÜRK AŞÇI: UKRAYNA'DA ÖLÜMÜ GÖZE ALIP ÇIKTIK Son dakika haberi: UKRAYNA'DAN TAHLİYE OLAN TÜRK AŞÇI: UKRAYNA'DA ÖLÜMÜ GÖZE ALIP ÇIKTIK Son dakika haber: Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organları, 3 annenin gözyaşını dindirdi Son dakika haber: Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organları, 3 annenin gözyaşını dindirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Uzmanı uyardı: 'Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı' - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Uzmanı uyardı: "Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement