Son dakika haberleri... Uzmanından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek kür önerileri - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uzmanından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek kür önerileri

29.12.2020 11:24
Son dakika haberleri... Uzmanından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek kür önerileri, System.String[]

Son dakika haber: Koronavirüs tehlikesine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Koronavirüse karşı savaşacak olan birtakım askerlerimizi son teknolojik silahlarla donatmak zorundayız" dedi.

Koronavirüs tehlikesine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Koronavirüse karşı savaşacak olan birtakım askerlerimizi son teknolojik silahlarla donatmak zorundayız" dedi.

Pandemi sürecinde beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Dengeli ve doğal beslendiğimiz sürece bağışıklık sistemini güçlendirme şansı yakalamış oluruz. Koronavirüse karşı savaşacak olan birtakım askerlerimizi son teknolojik silahlarla donatmak zorundayız. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum fast food alışkanlığından uzak durun. Her bakımdan bağışıklık sisteminizin çökmesine neden oluyor. Anneler, yaşadığımız bu süreç içerisinde tencere yemeklerini önemsesinler" diye konuştu.

"ENDÜSTRİ GIDALARINDAN UZAK DURUN"

Gıdaları buzdolabına koyarken ya da ısıtırken hata yapıldığını vurgulayan Haluk Saçaklı, "Sebzeler tarladan koparıldığında vitaminleri yok eden gluttonslar oluşuyor. Bunlar kısık ateşte pişerken (60 derecede) çoğalıyorlar. Bu nedenle 90 derece ısıda daha kısa sürede pişirmeliyiz. Pişirilen bir sebze yemeği 2 ya da 3 gün içinde tüketilmeli. Endüstri gıdalarından uzak durmak gerekiyor. Akdeniz tipi beslenmeyi tercih edin. Yoğurdunuzu kendiniz yapmaya çalışın. Güçlü bir bağışıklık sistemi için kahvaltıyı atlamamaya çalışın. Her ana öğünde 4 temel besin grubu süt, et, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıl grubu temel besin öğelerini yan yana getirin" ifadelerini kullandı.

"AÇLIK SÜRESİ UZADIKÇA METABOLİZMA VUCUDUMUZDAKİ FAZLALIKLARI YAKAR"

Çift günler 3 ana öğün, tek günler 2 ana öğün beslenilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Saçaklı, "Sabah 7 ve 8 arası kahvaltı yapıyorsak, akşam 18'e kadar hiçbir şey yememeliyiz. Şekerlerinin düştüğünü hissettikleri an bir sebze ya da havuç yiyebilirler. Meyve yemesinler. Düşmüş olan kan şekerlerini yükseltirler. Açlık süresi uzadıkça metabolizma vücuttaki fazlalıkları yakar. Bu şekilde bakterilere karşı kendimizi korumuş oluruz" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREÇEK ÖNERİLER

Pandemi süreci bitse bile vatandaşların gribe karşı vücut dirençleri artırmaları ve kilo sorunu olanların metabolizmalarını hızlandırmaları için tavsiyelerde bulunan Dr. Saçaklı, "Bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, bir çay kaşığı toz zerdeçal ve bir çay kaşığı çörek otu 1 çay kaşığının ucu ile karabiberden yapacakları karışımı kahvaltılarda düzenli olarak tüketebilirler" diye konuştu.

İşlenmiş suların çoğunluğunun PH değerinin 7,5 ve altında olduğunu ancak bu değerleri yükseltmemiz gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Saçaklı, şu kürü önerdi:

"2 litrelik bir suya, bir çubuk tarçın, dilimlenmiş bir limon ve bi 1 küçük yeşil elma ya da 1 çay kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra bir saat bekletip içebilirsiniz. Hazırladığımız bu su koronavirüse karşıda bağışıklığı güçlendirir."

Ayrıca bitter çikolatanın da bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Saçaklı, "Saat 16 ile 18 arası 3 parça bitter çikolata az yağlı süt ile yapılan bir kahve eşliğinde tüketilirse bağışıklık sistemi güçlenir. Çocukların bilişsel olarak zeka seviyelerini ve hatırlama kapasiteleri artırır" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... Uzmanından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek kür önerileri

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Uzmanından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek kür önerileri - Son Dakika


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