UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR - Son Dakika

UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR

28.04.2021 10:58

? Kripto paraya olan talebin özellikle internet ve teknolojiyle iç içe olunan koronavirüs sürecinde arttığına dikkat çeken Yönetim ve Strateji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Demir, 'Yakın zamanda yatırım yapanların kazanç sağlayacağını düşünmüyorum.

? Kripto paraya olan talebin özellikle internet ve teknolojiyle iç içe olunan koronavirüs sürecinde arttığına dikkat çeken Yönetim ve Strateji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Demir, 'Yakın zamanda yatırım yapanların kazanç sağlayacağını düşünmüyorum. Yasal otoritenin denetimleri sıkılaştırması ve lisanslama şart. Türkiye'de 5 milyon kişi kripto para alıp, satıyor. Unutmayın ki paranın kolay kazanıldığı yerde risk yüksektir' dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi'nden Yönetim ve Strateji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Demir, son dönemde mağdurları artan kripto paraya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kolay yoldan kazanılan paradaki yüksek riske dikkat çeken Dr. Demir, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yapılması gerekenlere yönelik bilgi verdi.

PANDEMİYLE BİRİKEN SICAK PARANIN AKMASI GEREKİYORDU

Özellikle koronavirüs sürecinde kripto para kullanımına yönelimin arttığını söyleyen Doç. Dr. Demir, 'Çünkü bu dönemde daha fazla teknolojiyle iç içe olduk. Ama kripto paraların herhangi bir merkezi yok. Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren çeşitli platformlar üzerinden insanlar bu varlıkları kendi aralarında alıp, satıyor. Hızlı ve teknolojik bir yöntem. Dünyada pandemi nedeniyle oluşan sıcak paranın da bir yere akması gerekiyordu. Salgının başladığı ilk dönemde o paranın yatırıma dönme ihtimali zayıftı. Dolayısıyla sıcak para kendine bir yol bulacak, bulduğu yol ise kripto paraların olduğu platformlar olarak karşımıza çıkıyor' diye konuştu.

KOLAY PARA BERABERİNDE RİSKİ GETİRİR

Son günlerde kripto paralar üzerinden dolandırıcılık yapıldığına yönelik ise Doç. Dr. Demir, 'Bu platformların hepsinin kötü niyetli kişilerin elinde olduğu anlamına gelmez. Kripto varlıklar hiçbir mevzuata uymuyor, tanımlaması yok. Risk yüksek, kolay para kazanma ihtimali var. İnsanları da cezbeden budur. Ama şunu unutmayın kolay para beraberinde riski getirir' ifadelerini kullandı.

İŞLEM HACMİ BORSA İSTANBUL'DAN FAZLA

Türkiye'de 5 milyon kişinin kripto para borsalarında alım, satım yaptığını aktaran Doç. Dr. Demir, 'Dünyada 9 bine yakın kripto varlık var. 3 bine yakın da bu varlıkların işlem gördüğü platformlar bulunuyor. Borsa İstanbul'un günlük hacminden daha çok bu platformlarda işlem hacmi gerçekleşiyor. Platformlar, basit şirket yapılanması mantığıyla kuruluyor, denetleyen bir kurum yok. Ama arka tarafta büyük bir teknoloji bulunuyor' dedi.

KRİPTO PARA BORSALARINA LİSANSLAMA ŞART

Kripto para borsalarının finansal kurum niteliğinde olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bülent Demir, 'Bunun için de lisanslama şart. BDDK ile Sermaye Piyasaları Kurulu'nun denetimi altında olmaları lazım. Platformların batması halinde yatırımcıların paralarını geri alması için belli öz sermayeye sahip olmalılar. Yönetim kurulunda kimler var, çeşitli kriterler ve derecelendirmeler getirmek lazım. Yasala otoritelerin bu sektöre el atması gerekiyor. Son yaşanana hadiselerden sonra önümüzdeki günlerde lisanslamanın olacağı, diğer finans kurumlarının da tabi olduğu mevzuat ile kanunlara uygun faaliyet göstermeleri zorunlu hale gelecektir' diye konuştu.

Doç. Dr. Demir, 'Elinizde bir akıllı telefon veya bilgisayar varsa dünyanın her yerinden kripto para alabilirsiniz çünkü teknolojiyle alakalalı bir durum. İnsanlar finansal okuryazarlıkları olmadığı halde kulaktan dolma bilgilerle kripto para alıp, satıyor. Birçoğu zara ediyor, kar eden tesadüfen ediyor. Salgın döneminde yatırım aracı olarak da değerlendirildi. İnsanlara can simidi oldu. Kurumsal yatırımcılar da buna yöneldi. Kripto paraların yakın zamanda kazanç sağlayacağını düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.

UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR
UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR
UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR
UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR

İstanbul Kent Üniversitesi, Kripto paralar, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi UZMANINDAN KRİPTO PARA YORUMU: KOLAY KAZANILAN PARADA RİSK YÜKSEKTİR - Son Dakika Ekonomi


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