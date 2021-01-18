Son dakika haberleri: Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

18.01.2021 10:21
Son dakika haberleri: Uzmanlardan emziren anneler için

Son dakika haber... Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Ülkemizde uygulanmaya başlanan CoronoVac aşısının anne sütüyle beslenen bebeğe zarar vereceğine dair veri yoktur.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Ülkemizde uygulanmaya başlanan CoronoVac aşısının anne sütüyle beslenen bebeğe zarar vereceğine dair veri yoktur." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, mevcut bilgiler doğrultusunda emziren annelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olması halinde sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, koronavirüs aşı çalışmalarına dahil edilmeyen gebe ve emziren annelerin aşılanmaları konusunda yeterli kanıt bulunmamakla beraber, emziren annelere aşı yapılmasında sakınca olmadığını aktardı.

Yeni aşıların çok az sayıda bileşenden oluştuğunu ve hiçbirinin canlı aşı olmayıp bulaşıcı olmadığını belirten Karabayır, şunları kaydetti:

"Aşı bileşenlerinin anne sütüne geçme olasılığının düşük olduğu, geçse bile sindirim sisteminde aşı proteinlerinin parçalanarak bebeği etkilemeyeceği düşünülüyor. Hatta anneye aşı uygulanması ile bebeğe anne sütünden az miktarda antikor geçişi ile bebeğin Kovid-19'a karşı korunmasında katkı sağlayabilir. Salgınları sonlandırmanın en etkin yolu aşı uygulamaları.

Halen kullanımda olan aşılar m-RNA aşıları Pfizer/BioNTech ve Moderna, viral vektör tabanlı Oxford/ Astra-Zeneca aşısı ile inaktif Çin aşılarıdır. Emziren annelerin çoğu, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olup, aşılama için öncelikli kategoride yer alır. Ancak diğer ilaçlara benzer şekilde, gebe veya emziren kadınlar, Kovid-19 aşılarının etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili çalışmalara dahil edilmiyor."

Karabayır, bununla birlikte Kovid-19 aşılarının emziren anneler ve bebekleri için güvenli olacağının düşünüldüğünü bildirerek, aşıların risk ve faydalarının Kovid-19 riskiyle karşılaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Çiçek ve sarı humma aşısı hariç, tüm aşılar emzirme döneminde uygulanabilir"

Emzirme döneminde hangi aşıların yapılması gerektiğine ilişkin de bilgi veren Karabayır, çiçek ve sarı humma aşısı hariç, tüm aşıların emzirme döneminde uygulanabileceğini aktardı.

Karabayır, Emzirme Tıbbı Akademisi'nin, Kovid-19'a karşı aşılanmış annelerde emzirmenin kesilmesini önermediğini belirterek, "Ancak aşıların güvenilirliğinin kesin olarak belirlenmesi için çok sayıda uygulama yapılması ve takip edilmeleri gerekiyor. Sağlık çalışanları, emziren anneleri Kovid-19'a yakalanma ve ciddi hastalık geliştirme riskleri ile aşıların riskleri ve faydaları konusunda bilgilendirmelidir. Emziren annelerin aşılanmasının güvenilirliğine ilişkin teorik endişeler, aşının potansiyel faydalarından daha ağır basmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı, Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Uzmanlardan emziren anneler için 'aşı' açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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