Son dakika haberleri: Uzmanlardan "pandemi sürecinde göz sağlığına dikkat" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Uzmanlardan "pandemi sürecinde göz sağlığına dikkat" uyarısı

Son dakika haberi... Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, "Kovid-19 pandemisi süresince evde çalışma, online eğitim ve toplantılarda günlük geçirilen uzun saatler göz sağlığımızı olumsuz etkileyebilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, "Kovid-19 pandemisi süresince evde çalışma, online eğitim ve toplantılarda günlük geçirilen uzun saatler göz sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Gözlerinizde batma, yanma gibi şikayetleriniz varsa göz kuruluğu sendromu yaşıyor olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, online ortama taşınan toplantılar nedeniyle vatandaşlara göz sağlığı uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, göz kuruluğunun doğru teşhis ve tedavi edilmemesi halinde ciddi görme problemlerine yol açabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gözlerinizde batma ve yanma gibi şikayetleriniz varsa kuru göz sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Gerekli durumlarda günde 2-3 kez bir damla koruyucu içermeyen tek dozluk suni gözyaşı damla kullanabilirsiniz. Ancak suni gözyaşı ihtiyacında artma, gözlerde ciddi kızarıklık, batma, yanma, ağrı ve bulanık görme gibi ciddi semptomlarınız oluşuyorsa en kısa sürede göz hekimlerine başvurmalısınız.

Kovid-19 salgınında yaşadığımız pandemi, göz sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Evde çalışma ve online eğitimler, bilgisayar ya da tablet gibi cihazlarda günlük geçirilen zamanın ciddi oranda artmaya neden oluyor. Uzun saatler bilgisayar ya da telefon ekranına bakarak çalışanların mola vermeleri gerekiyor."

Çalışmaya mola verildiğinde, cep telefonu ya da başka dijital cihazları kullanmaktan kaçınılması uyarısında bulunan Tanrıverdi, mümkünse temiz hava alınabilecek bahçe ve balkon gibi bir yerde mola geçirme önerisini yaptı.

"Klimalı bir ortamda çalışıyorsanız fanı asla direkt olarak yüzünüze getirmeyin"

Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Eğer klimalı bir ortamda çalışıyorsanız fanı asla direkt olarak yüzünüze getirmeyin. Aksi halde yine kuru göz sorunları artacaktır. Gözlerinde kırma kusuru olan kişiler, bilgisayarda çalışırken mutlaka mevcut gözlüklerini kullanmalı, aksi taktirde baş ağrısı ve yorgunluk semptomları hızla gelişebilir.

Kullanılan bilgisayarın ekran çerçevesi kişiye özel ayarlanmalı. Ekran çerçevesi üst kenarı gözünüz ile aynı seviyede veya daha aşağıda olmalıdır. Eğer gözünüzden daha yüksek seviyede bir ekran kullanırsanız göz kapak aralığınız daha fazla açılacak ve gözlerinizde daha fazla kuruma semptomları olabilir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uzmanlardan 'pandemi sürecinde göz sağlığına dikkat' uyarısı - Son Dakika
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