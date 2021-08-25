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Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde - Son Dakika

Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde

25.08.2021 21:20

Son dakika habere göre Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün üreticileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yıl kuru üzümde 16 buçuk lira fiyat açıklamasını bekliyor Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ: "Başta...

Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün üreticileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yıl kuru üzümde 16 buçuk lira fiyat açıklamasını bekliyor

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızın çiftçimizin her daim yanında olduklarından bu dönemde de üzümcümüzün yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok"

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz yıl 12 buçuk lira olarak açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı için Manisalı üreticiler bu sene en az 16 buçuk lira fiyat beklentisine girdi. Bu sene rekoltenin geçtiğimiz yıla göre düştüğünü kaydeden Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Her daim çiftçimizin yanında olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızın bu dönemde de üzümcümüzün yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok. İnşallah çiftçimizi mağdur etmeyecek bir fiyat belirlenir ve üreticimizin yüzü güler" dedi.

Yaklaşık 10 gün önce hasadına başlanan Manisa'nın coğrafi tescilli çekirdeksiz Sultani üzümünde hasat tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Alaşehir ve Sarıgöl bölgesinde yaş üzüm olarak ihracatı yapılan üzümler diğer ilçelerde ise kurutmalık için sergilere serilmeye başlandı. Her yıl Manisa'ya gelerek üzüm rekoltesini ve üzüm fiyatını açıklayan ancak geçtiğimiz yıl Giresun'dan video konferans yoluyla Manisa'ya bağlanarak kuru üzüm fiyatını 12 buçuk lira olarak açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Manisalı üreticiler bu sene için gelecek müjdeli haberi bekliyor. Manisalı üreticiler iklim koşullarından dolayı düşen rekolte ve girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı kuru üzümde en az 16 buçuk-17 lira arasında bir fiyat beklentisi içinde olduklarını açıkladı.

"Tarım Bakanımızın bizi mağdur etmemesini istiyoruz"

Manisalı üzüm üreticisi Ali Can Türü, "Bu sene verim çok düşük soğuk vurmasından dolayı verim düştü. İnşallah yetkililer fiyatı düzgün verir de inşallah 16 buçuk veya 17 lira bir fiyat beklentimiz var. Tarım bakanımızdan bizi mağdur etmemesini istiyoruz" dedi.

"Çiftçiyi mağdur etmeyecek bir açıklama bekliyoruz"

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise 2021 üzüm hasadının yeni başladığını belirterek, "Çiftçimiz burada bir yıllık emeğinin karşılığını almak için üzümlerini sergiye sermeye başladı. Bu sene iklim şartlarından dolayı don, soğuk, sıcaklık dolu derken rekoltemizi bu sene düşürdü. Burada rekolte beyan etmiyoruz bunu Tarım ve Orman Bakanımız açıklayacak. Geçen seneden rekoltemiz düşük. Tarım Bakanımız geçen sene telekonferansla fiyatı açıkladı 12 buçuk lira olarak. Çiftçimizin bu sene fiyat beklentisi 16 buçuk lira. İnşallah çok yakın zamanda gelir hem rekoltemizi hem fiyatı açıklar, üreticimizi memnun edecek bir fiyat açıklar üreticimiz bir senelik emeğinin karşılığını alın terini almış olur. Hayırlı ve bol bereketli bir yıl diliyoruz. Bu 16 buçuk lira fiyatı odalar ve çiftçiler olarak istedik. Bunun yanında bizim girdi maliyetlerimiz geçen seneye göre çok büyük artışlar oldu. Gübrede, mazotta, elektrikte, ilaçta işçilikte tamamında yüzde 20 ile yüzde 150 arasında artış oldu. Gübre ve ilaçta yüzde 150'lik artışlar oldu. Bu artışları da göz önünde bulundurularak çiftçiyi mağdur etmeyecek bir açıklama bekliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım bakanımızın çiftçimizin her daim yanında olduklarından bu dönemde de üzümcümüzün yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok. Çiftçimizi mağdur etmeyecek bir fiyat belirlenir ve üreticimizin yüzü güler." diye konuştu.

Öte yandan kurutmalık için serilen üzümler kurumaya başlarken Manisa Ovası'nda da renkli görüntüler oluşmaya başladı.

Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde
Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde
Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde
Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde

Bekir Pakdemirli, Ziraat Odası, Şehzadeler, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Üzümcünün kulağı bakandan gelecek müjdeli haberde - Son Dakika Ekonomi


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