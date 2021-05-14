Uzungöl'de jandarmadan drone ile trafik denetimi - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de, jandarma ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri, tüm Türkiye'de uygulanan ve Ramazan Bayramı'nda da devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Trafiği havadan ve karadan denetleyen ekipler, sürücü ve yolculara Covid-19 kapsamında alınan tedbirleri ve sokağa çıkma izin belgelerini denetledi.

Jandarma Trafik Timleri, durdurdukları araçların şoförlerine ve araçlarda bulunan çocuklara kolonya ile çikolata ikram ederken, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek bayramlarını kutladı.

(Fatih Yılmaz/ İHA)