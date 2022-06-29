Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı

29.06.2022 17:59
Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı

Son dakika haberi... SİVAS'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'ne ait fabrikadaki bir vagonun bojisine sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri zeytinyağıyla alanı kayganlaştırarak kurtardı.

SİVAS'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'ne ait fabrikadaki bir vagonun bojisine sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri zeytinyağıyla alanı kayganlaştırarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Kadıburhanettin Mahallesi'ndeki TÜRASAŞ içerisinde yaşandı. Fabrikada üretimi yapılan vagonlardan birinin alt tarafındaki boji içine giren kediyi fark eden işçiler, çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yavru kediyi çıkarabilmek için çaba sarf etti. Kedinin sıkıştığı yere zeytinyağı döken ekipler, alanın kayganlaşmasıyla kurtardı. Durumu iyi olan kedi, sokağa salındı.


YORUMLAR
500
Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı Biden yönetimi, Türkiye'ye potansiyel F-16 satışına destekliyor Biden yönetimi, Türkiye'ye potansiyel F-16 satışına destekliyor
Kaynak: DHA

Türkiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 18:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Vagon bojisine sıkışan kediyi itfaiye 'zeytinyağı' ile kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement