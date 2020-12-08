Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor - Son Dakika

Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor

08.12.2020 15:37
Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor, System.String[]

Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyorKORONAVİRÜS vaka oranlarının bir haftada 2 katına çıktığı Antalya'da kısıtlamaya ek tedbirler dikkati çekiyor.

Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor

KORONAVİRÜS vaka oranlarının bir haftada 2 katına çıktığı Antalya'da kısıtlamaya ek tedbirler dikkati çekiyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerin giriş çıkışlarına sınırlandırma getirilirken kurallara uyulmadığı görüldü.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da son bir hafta içerisinde koronavirüs vaka oranlarının iki katına çıktığını, kentteki hastanelerin yoğun bakım yatak kapasitelerinin ise yüzde 71 oranında dolduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından kentte ek tedbirler alındı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan tedbirler kapsamında kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda artık kısa süreli de olsa beklemek ya da banklarda oturmak yasak. Bankların üzeri güvenlik şeridiyle kapatılırken 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'ne girişlere de kısıtlama getirildi.İşlek caddede yaya kalabalığı 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı. Zabıta ekipleri anlık olarak kalabalığı takip ederken maske ve fiziki mesafe kuralına uymayanlar ise uyarılıyor. Uyarıları dinlemeyenlere de polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşların uyarılara rağmen kurallara uymadan fiziki mesafe kuralını hiçe sayarak dip dibe gezmeleri dikkat çekti. Kentte vaka oranlarının artmasının en büyük sebepleri arasında havanın sıcak olduğu günlerde park, caddeler, alışveriş merkezleri ve Konyaaltı Sahili'nin yoğunluğu ile ev ziyaretlerinin sıklıkla yapılması gösterildi.'TORUNUMU AYLARDIR ÖPEMİYORUM'Maske ve fiziki mesafe kuralına uyduğunu belirten Duygu Söyler, insanların gün ve partilerden vazgeçmediğini ve virüsün böylelikle daha hızlı yayıldığını söyledi. Ramazan Söyler ise virüs vakaları ortaya çıktığından bu yana çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Torunumu bile aylardır öpemedim. Korkuyoruz bir şey olur diye. İnsanlar kurallara uymuyor" dedi.

Doğru maske kullanımı konusunda dikkat ettiğini belirten Semih Erdem ise maskenin ağız ve burnu tam kapatacak şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.


Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor
Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor
Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor
Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor
Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor
Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, Fahrettin Koca, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı iki katına çıkan Antalya'da kurallara uyulmuyor - Son Dakika


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