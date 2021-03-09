Son dakika haberleri... Vaka sayısı artan Tokat'ta, polis ve bekçiler sokaklarda denetimde - Son Dakika

TOKAT'ta, İl Emniyet Müdürlüğü , haftalık koronavirüs haritasında devam eden vaka artışını engellemek için ek tedbirler aldı. Kentte polis ekiplerinin yanı sıra bekçiler de park ve caddelerde göreve başlarken, devriye sayısı artırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart dönemini kapsayan haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'te Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olurken, bu hafta 228,82'ye yükseldi. Buna rağmen vatandaşlar park, meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmayı sürdürdü. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü cadde ve parklarda yaşanan yoğunlukları engellemek için devriye sayısını artırdı. Kente gece görev yapan bekçiler, gündüzleri de sahaya indi. Kentte 140 yaya devriye görev alırken, 30 motorize ekip ise farklı noktalarda çalışmalar yapıyor.

'PARKLAR VE MEYDANLAR KAPATILSIN'Kentte havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile yoğunluk oluşurken, bazıları tedbir amaçlı park ve meydanların kapatılmasını istedi.Yaptırımların çoğaltılmasını isteyen Hakan Yönel, "Durum ortada, yaptırımlar çoğaltılmalı. Yapacak başka bir şey yok. Parklar kapatılsın. Özellikle 60 yaş ve üzeri kapatılsın" dedi.Üniversite öğrencisi Gamze Ağca ise, "Park ve bahçelerin kapatılması lazım. Polisler geziyor ama vatandaş bunları çok ciddiye almıyor. Ne kadar denetim sağlanmaya çalışılsa da kontrollü bir şekilde engellenemiyor. Tamamen kapatıp önümüzü görmemiz lazım, çünkü insanlar çok sıkıldı" diye konuştu.Tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyen Ahmet Duman ise "Alınan tedbirler yeterli değil. Emniyet tarafından değil ama valiliğin bu olayın üstüne düşmesi gerekiyor. İnsanlarımızda umursamazlık devam ediyor" dedi.

Dün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Tokat