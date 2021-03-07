Son dakika haber: SİNOP Vakaların 2'ye katlandığı Sinop'ta 'tedbirlere uyun' çağrısı - Son Dakika

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Vakaların 2'ye katlandığı Sinop'ta 'tedbirlere uyun' çağrısı

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasındaki Karadeniz'in yanı sıra Türkiye genelinde de en çok 2'inci vaka ortalamasına sahip Sinop'ta, denetimler sıklaştırılacak. Kent protokolü, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin önde gelen isimleri ve esnaf, birlikte video çekerek vakaların son 1 haftada 2'ye katlandığı şehirde herkese 'tedbirlere uyun' çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre güncel haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısı, Sinop'ta 2 katına çıktı. Sakin şehir olarak bilinen kentte, 20-26 Şubat arasında 160,03 olan sayı, bu hafta 314,15 oldu. Ülke genelinde Samsun vaka sayılarında birinci sırada yer alırken koronavirüs artış hızıyla İstanbul ve Ankara gibi metropol kentleri büyük farkla geride bırakan Sinop ise ikinci sıraya yükseldi. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan kentte bulunan il sağlık müdürlüğü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri videolu mesajla 'tedbirlere uyun' çağrısında bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri Başkanı Cemal Gürsel Öz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ve Gazeteci Deniz Özen çektikleri ortak video ile Sinoplulara salgın kurallarına uyma çağrısı yaptı.

'ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİMİZ GÜNLERE DÖNMEK MÜMKÜN'

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu videolu mesajda, "Haydi Sinop el birliği ile maske mesafe ve tedbirle birlikte kazanacağız. Başarabiliriz" diyerek Sinoplulara uyarılarda bulundu. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, "Maske mesafe ve hijyen kurallarına gayret göstererek o özlemini çektiğimiz mutlu ve sağlıklı günlere dönmek mümkün. Sevgili Sinoplu hemşerilerim bunu hep beraber başarabiliriz. Sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmak üzere iyi günler diliyorum" dedi.

'KURALLARA UYALIM'

İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu ise çok yüksek riskli iller arasında olup koronavirüs haritasında kırmızı renkle boyanan Sinop'un düşük riskli iller arasına geçerek mavi renkte olması için çağrıda bulundu ve "Değerli Sinoplular mücadeleyi kazanmanın yöntemi belli. Maskemizi takalım mesafemizi koruyalım ve özellikle el temizliğine özen gösterelim. Eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim. Kırmızıdan maviye dönmek için kurallara uyalım uymayanları uyaralım" ifadelerinde bulundu.