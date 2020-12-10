Son dakika haberleri... Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı

10.12.2020 11:39
Son dakika haberleri... Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı, System.String[]

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı, test sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı siteler dezenfekte ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı, test sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı siteler dezenfekte ediliyor.

Kentte işlek caddelerde görevli polis, jandarma ve zabıta ekip sayısı artırıldı, sahillerde, park ve bahçelerde birtakım tedbirler alındı, bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde de kişi sınırlamasına gidildi.

Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu caddeye girişleri 3 bin 500 kişiyle sınırlandırdı. Caddenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Burada nöbet tutan zabıta ekipleri ise maske takmayan veya sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sık sık uyarıyor.

Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

Yaklaşık bir haftada 650 site dezenfekte edildi

Vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi bünyesinde 70 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekibi kuruldu.

Apartman yöneticisi, muhtar ya da vatandaşların talep etmesi durumunda yönlendirilen dezenfeksiyon ekipleri, özel tulumlarla vaka olan sitelerin girişinden itibaren, asansörleri, binadaki tüm dairelerin kapılarını, korkulukları ve merdiven boşluklarını, site bahçesindeki kamelyalara kadar dezenfekte ediyor.

Ekipler, Muratpaşa ilçesinde kasım ayında vaka görülen bin 500, aralık ayının ilk 9 gününde ise 650 sitede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Lara bölgesinde bir apartmanın yöneticisi Elvan Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binalarında ilk kez vaka çıktığını söyledi.

Son günlerde vaka sayısında artış olduğunu dile getiren Köksoy, "Belediyeyi arayıp, talep ettik. Eskiden firmalara dezenfekte yaptırıyorduk ancak artık belediye yapıyor. Kovid-19'a yakalanmamak için tüm tedbirlerimizi alıyoruz, binada vaka çıkınca her yeri dezenfekte ettirdik." diye konuştu.

Vatandaşın yoğun olduğu caddede alışveriş yapan Zübeyde Oğuz ise 15 gün sonra ilk defa dışarıya çıktığını, çift maske takarak tedbir almaya çalıştığını belirtti.

Toplu ulaşım araçlarına binmediğini anlatan Oğuz, "İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Maskemi dışarıdayken hiç çıkarmıyorum." dedi.

"Antalya'da kendimi güvende hissediyorum"

Antalya'da yerleşik yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı Suzanna Kaşirina da kentte güzel zaman geçirdiklerini, tedbirlere uyduklarını anlattı.

"Antalya'da olduğum için şanslıyım, kendimi güvende hissediyorum. Rusya'da çok daha kötü durumdalar." diyen Kaşirina, nefes almanın güzel olduğunu dile getirdi.

Kızı Anastasya Kaşirina ise denizi ve havasıyla Antalya'nın güzel olduğunu, Kovid-19 için de yeterli tedbir alındığını söyledi.

Fahrettin Koca, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika


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