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Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı

04.08.2021 14:45

Edinilen son dakika haberine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşlara orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşlara orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ümit, son günlerde ülkenin bazı bölgelerinde herkesi derinden üzen orman yangınları yaşandığını söyledi.

Ümit, Valilik tarafından orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kararları hatırlatarak, "Sadece tedbirleri almak yetmez. Bu tedbirleri iyi uygulayabilmek gerekiyor. Bunları uygulayacak olan kişiler sizler ve bizleriz. Bunları uygulayabilmek için de iyice anlamak ve anlatabilmek gerekiyor." diye konuştu.

Orman yangınları konusunda vatandaşları uyaran Ümit, "15 Eylül'e kadar orman içerisinde piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müsaade etmeyelim. 'Ateş yakarım.' diye diretenler olursa 112, 155, 156 gibi kurumlarımızı uyaralım. Jandarma, emniyet ve orman idaresi ceza yazma yetkisine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ümit, orman içerisinde ateş yakmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların buna uymadığı bilgisinin kendisine geldiğini dile getirerek, "15 Eylül'e kadar ormanlara yetkili ve izinli olanların dışında kişilerin girişleri, orman içi yollarda durmaları, kamp yapmaları da yasaklandı." dedi.

Mesire alanlarına girişlerin yasaklanmadığını aktaran Ümit, şöyle devam etti:

" Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet Gölü gibi mesire alanlarına girişler yasaklanmadı. Yasak olan ateş yakmak. Mangalsız, ateşsiz piknik yapılıyorsa piknik de serbest. Ateş yakmak, piknik tüpü kullanmak yasak. Milli parklardan sorumlu personelimiz milli parkların içerisinde ya da idarenin kontrolü altında olan bu tür yerlerde ateş yakılmamasını sağlayacaklardır. Sorumluluk alanlarına göre jandarma ve emniyet personeli de konuyu yakinen takip edecektir. Bu yasakları ciğerlerimizin, güzelim ormanlarımızın yanmaması için tedbir olarak 15 Eylül'e kadar sabırla karşılayalım ve en etkili şekilde uygulayalım."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı
Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı
Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı
Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı

Orman Yangınları, piknik, Eylül, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vali Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı - Son Dakika


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