Son dakika haberleri | Vali Akbıyık, hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Vali Akbıyık, hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi

Son dakika gelişmesine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, daha modern, güzel ve yaşanabilir bir Hakkari için ellerinden gelen çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, daha modern, güzel ve yaşanabilir bir Hakkari için ellerinden gelen çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi.

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Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Merzan Mahallesi'nde temeli atılan bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra Keklikpınar Mahallesi'nde üniversitenin su deposu bölgesinde denetimlerde bulundu. Üniversite bölgesinde çalışma yapan firma sahibi Abulkerim Akgül'den bilgi alan Vali Akbıyık, Hakkari'de birçok proje ve yatırım hizmetlerinin devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Bugünde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan bin kişilik yurtta incelemelerde bulunduk. Yine ikinci bir bin kişilik yurt yapılacak, onunla ilgili yerlere baktık. Bu arada üniversitemizin ikinci etap derslik inşaatları devam ediyor. Onları yerinde gördük. Belediyemizin içme suyu kapsamında yapılan deposunda incelemelerde bulunduk. Hakkari'mizin her tarafı bir şantiye alanı. Bir taraftan doğalgaz çalışmaları devam ediyor, bir taraftan şehir içi asfalt, beton yol, yine park çalışmalarımız, ulaşım ve içme suyu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Hakkari halkının en iyi hizmeti almasıdır. Gerek belediye hizmeti, gerekse diğer bakanlıklar ve valiliğimiz tarafından yapılan hizmetlerle daha modern, güzel ve yaşanabilir bir Hakkari oluşturmak için elimizde gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz" dedi.

Üniversite tarafından yapılan cami inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında Rektör Pakiş'ten bilgi aldı. - HAKKARİ

Hakkari Üniversitesi, Emin Yıldırım, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Vali Akbıyık, hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika
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