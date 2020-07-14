Son dakika haberleri! Vali Baruş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vali Baruş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Son dakika güncel haberi... Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Baruş, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca şehadet ve gaza ruhuna verdiği öneme dikkati çekti.

Düşmanlarının harp meydanlarında mağlup edemedikleri bu kahraman milleti içerisine nifak tohumları ekmek suretiyle bölmeyi ve ona boyun eğdirmeyi denediğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Milletimizin teveccühüyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı ve seçilmiş iktidarı halkımızın oylarıyla görevi başından uzaklaştıramayacağını anlayan kötülük mihrakları 15 Temmuz 2016'da bu kez hedeflerine sadece iktidarı değil milletimizi de koyarak canice bir darbe girişimine imza attılar. Ülkemize, demokrasimize, izzetimize kast eden darbeci hainlere karşı milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, ölüme meydan okuyarak tarihin altın sayfalarında yer alacak destansı bir mücadele verdi. Malatya'nın kahraman evlatları 15 Temmuz'da devletine, demokrasisine, iradesine ve bu iradeyi temsil eden liderine sahip çıktı."

Allah'tan bu aziz millete bu ihanetleri bir daha yaşatmamasını dileyen Baruş, "FETÖ ve diğer terör örgütlerinin şerrinden bizleri emin eylesin, ülkemize ve milletimize tuzak kurmaya kalkanlara fırsat vermesin, bizleri kardeşçe yaşama şuuruna sahip olanlardan eylesin, kalplerimizi şehadet ve gaza ruhundan mahrum bırakmasın, bu güzel topraklarda yaşamamızı kıyamete kadar baki kılsın." ifadesini kullandı.

Malatya Valisi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vali Baruş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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