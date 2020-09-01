Son dakika haberleri... Vali Çağatay'dan asker ve öğretmen ziyareti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ile Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kolludere İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Heyet ile birlikte helikopterle bölgeye giden Vali Oktay Çağatay, bölgeyi havadan inceleyerek İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlbey'den bilgi aldı. İlk olarak Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay, burada karakol komutanı ve görevli personel tarafından karşılandı. Görevli personelle bir süre sohbet eden Vali Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen yeni karakol komutanlığı binasını gezen Vali Çağatay, hizmet binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karakol ziyaretinden sonra Vali Çağatay, beraberindeki heyetle Kolludere İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okuldaki öğretmenler tarafından karşılanan Vali Çağatay, öğretmenlerle tanışıp sohbet etti. Kente yeni atanan öğretmenlere 'hoş geldiniz' diyerek görevlerinde başarılar dileyen Vali Çağatay, öğretmenlerin sıkıntılarını ve isteklerini de dinleyerek ilgililere talimat verdi. Öğretmenlerle korona virüs döneminde uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim hakkında sohbet eden Vali Çağatay, pandemiyle mücadelede alınan tedbirlerin ve kuralların okulda uygulanmasına azami özen gösterilmesini rica etti.

Vali Çağatay, öğretmenlere hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı. - BİTLİS