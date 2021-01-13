Son dakika haberleri... Vali Elban: "Kentteki Kovid-19 sayıları azalıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Elban: "Kentteki Kovid-19 sayıları azalıyor"

13.01.2021 18:59
Son dakika haberleri... Vali Elban:

Son dakika gelişmesine göre Vali Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan tüm kararları kent genelinde uygulamaları sonucunda Adana'da yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayılarında azalma gördüklerini bildirdi.

Vali Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan tüm kararları kent genelinde uygulamaları sonucunda Adana'da yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayılarında azalma gördüklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban'ın da katıldığı toplantıda, eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan kamu hizmetleri değerlendirildi.

Kaymakamlardan süreci titizlikle yönetmeyi sürdürmelerini isteyen Elban, "Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız ve bilim kurulumuz tarafından alınan tüm kararları ilimiz genelinde uygulamamız sonucunda ilimizde görülen vaka sayılarında önemli oranda azalma görüyoruz. Mücadelemize 2021 yılında da aynen devam edeceğiz ve inşallah bu süreci bir an evvel sona erdirecek, pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı.

Süleyman Elban, Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vali Elban: 'Kentteki Kovid-19 sayıları azalıyor' - Son Dakika


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