Son dakika haberleri! Vali Elban: "Yakalanan bombacının sorgusu devam ediyor" - Son Dakika

Vali Elban: "Yakalanan bombacının sorgusu devam ediyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, Cumartesi günü 37 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristin titiz bir çalışma sonucu anlık istihbarat ile yakalandığını açıkladı

Elban: "Alınmamış olsaydı ciddi risk oluşturacak bir eylem olurdu"

ADANA - Adana Valisi Süleyman Elban, geçtiğimiz Cumartesi günü 37 kilo TNT patlayıcı ile yakalanan teröristin sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Maske ve sosyal mesafe denetimleri sonrasında basın mensuplarının sorusunu cevaplandıran Vali Süleyman Elban, bombalı eylem için Suriye'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye giren teröristin yakalanması için çok ciddi ve titiz bir operasyon icra edildiğini söyledi.

Elban, "İlimize böyle bir bombacı geleceği yönünde bilgi gelmişti. Bunun üzerine arkadaşlar titiz çalışma yürüttü. Bombacının 7 yıl önce Suriye ve Kuzey Irak'ta eğitim alarak geldiği tespit edildi. Şuan sorgusu devam ediyor. Yakalanmasaydı büyük sıkıntılar olabilirdi. Çok ciddi, çok başarılı bir operasyon, başarılı bir çalışma oldu. Alınmamış olsaydı risk oluşturacak bir eylem olurdu. Allah milletimizi korusun" diye konuştu.