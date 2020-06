Son dakika haberleri! Vali Gökmen Çiçek'ten Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, sağlıklı bir birey olarak hayata devam edebilmenin yolunun anne, baba sevgisi ve şefkatini tam anlamıyla hissedebilmekle mümkün olduğunu kaydetti.

Her ailede gölgesinde huzur bulunan, ailenin temel direği ve koruyucusu babalar olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Ailesi için her türlü fedakarlığa göğüs geren, ailesinin mutluluğu için gece gündüz çalışan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan babalar, saygı ve sevgiyi fazlasıyla hak etmektedirler. Elimizden tutan, bizlere yol gösteren, şefkatin ve güvenin sembolü babalar, sırtımızı güvenle yasladığımız en büyük dayanağımızdır. Üzerimizde sonsuz emekleri olan anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, gönüllerini hoş tutmak, saygı, sevgi, hürmet ve vefayı eksik etmemek bizlere düşen en büyük görevdir. Başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerin babaları olmak üzere, hayatın her anında varlıklarıyla evlatlarına en büyük güç olan, şefkatli ellerini omuzlarımızda her daim hissettiğimiz tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."