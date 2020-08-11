Son dakika haberleri: Vali Gündüzöz, Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Vali İlker Gündüzöz ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın esnaf ziyaretleri
Vali İlker Gündüzöz'ün denetimlerde bulunması
Esnafın ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılması
Vali İlker Gündüzöz'ün açıklaması
MUŞ - Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.