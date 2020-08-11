Son dakika haberleri: Vali Gündüzöz, Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Vali İlker Gündüzöz ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın esnaf ziyaretleri

Vali İlker Gündüzöz'ün denetimlerde bulunması

Esnafın ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılması

Vali İlker Gündüzöz'ün açıklaması

MUŞ - Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.