Son dakika haberleri! Vali Işık, Kovid-19 olası vaka polikliniğinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Devlet Hastanesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vaka polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Devlet Hastanesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vaka polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı ile birlikte hastane bünyesinde hizmetlerini sürdüren polikliniği ziyaret eden Işık, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Işık, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasını istedi.
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