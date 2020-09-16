Son dakika haberleri! Vali Işık, Kovid-19 olası vaka polikliniğinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Devlet Hastanesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vaka polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Devlet Hastanesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vaka polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı ile birlikte hastane bünyesinde hizmetlerini sürdüren polikliniği ziyaret eden Işık, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Işık, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor

30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti

Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı

Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?