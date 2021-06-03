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Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı

03.06.2021 17:24
Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı, System.String[]

Son dakika haberler: Sinop merkeze bağlı Mertoğlu köyünü ziyaret eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, köylü vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ise top oynadı.

Sinop merkeze bağlı Mertoğlu köyünü ziyaret eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, köylü vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ise top oynadı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nce düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Mertoğlu köyünde gerçekleştirilen sergi açılışına katıldı. Mertoğlu köy okulunda açılışı gerçekleştirilen sergide köyde kursa katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi. Sergide el sanatlarından, tel kırmaya ve örgüye kadar yüzlerce tasarım örnekleri insanların beğenisine sunuldu.

Yapılan açılışa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu eşi Filiz Karaömeroğlu ile birlikte katıldı. İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun'un katılımlarıyla kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı. Sergi açılışı sonrası Vali Karaömeroğlu birkaç köy halkını da ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Mahalledeki çocuklarla da sohbet eden vali Karaömeroğlu çocuklarla birlikte top oynadı ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - SİNOP

Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı
Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı
Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı
Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı
Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı

Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Jandarma, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Vali Karaömeroğlu çocuklarla top oynadı - Son Dakika


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