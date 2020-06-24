Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret

Son dakika güncel haberine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanları tanımak amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanları tanımak amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

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Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan'la birlikte UNESCO'nun dünya kültür mirası listesine aldığı 7 ören yerinden birisi olan ve dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyredildiği mekanların başında gelen 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı başta olmak üzere Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsameia Ören Yeri ile restorasyon çalışmaları devam eden eski Kahta Kalesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Karakuş Tümülüsü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, tarihi Cendere Köprüsündeki ziyaretinin ardından Eski Kahta Kalesine geçti. Vali Çuhadar, restorasyonu devam eden eski Kahta Kalesi içerisinde incelemelerde bulanarak, devam eden çalışmalarla ilgili Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Arsameia ören yerine geçen Vali Mahmut Çuhadar, buradaki incelemelerinin ardından UNESCO'nun dünyada insanlığın kültür mirası listesine aldığı, dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyredildiği mekanların başında gelen 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağına hareket etti.

800 metre uzunluğundaki yürüyüş patikasının ardından zirveye ulaşan Vali Mahmut Çuhadar, buradaki devasa heykelleri inceleyerek, Kommagane Krallığı hakkında bilgi alıp güneşin batışını izledi.

Tarih öncesi devirlere ait buluntuların yanı sıra, Kommagene Uygarlığına ait Nemrut Dağı ören yeri başta olmak üzere il geneline yayılmış 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile Adıyaman'ın adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman, Anadolu coğrafyasında birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan bir kültür ve turizm kentidir. Bütün bu değerleri en iyi şekilde tanıtmak lazım. Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi (IPA) kapsamında, ilimizdeki tarihi ören yerlerinin çevre düzenlemesi çalışmalarını yapacağız. Bu proje ile Adıyaman'da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanmasını ve turizmden elde edilen katma değerin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vali Mahmut Çuhadar'dan tarihi ören yerlerine ziyaret - Son Dakika

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