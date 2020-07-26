Son dakika haberleri! Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe'de incelemede bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi yetkileri ile gerçekleştirdiği toplantıların ardından Büyükşehir tarafından yapılan çalışmaları ve planlanan projeleri yerinde incelemeyi sürdürüyor.

İlimizin en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Kızıltepe Millet Bahçesinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Daha sonra Kızıltepe Sebze Haline geçen Vali Demirtaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, ardından daha yeşil bir şehir için 2 bin metrekare üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve mevsimsel fidan ile bitki üretimi gerçekleştirilen fidanlıkta incelemede bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.