Bartın haberi... Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın haberi... Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı

14.10.2022 21:14

Bartın habere göre Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Arslan, gazetecilere, patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberi... Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberi... Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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