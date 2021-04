Son dakika haberleri! Vali Şahin: Artık Batman'ın gündeminde terör yok - Son Dakika

BATMAN Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, tüm çabalarının, Batman'ı hak ettiği yere getirmek olduğunu belirterek, "Batman, terör nedeniyle on yıllar kaybetti. İşte bizim hedefimiz bu kaybolan on yılları tekrar kazanabilmek. Artık Batman'ın gündeminde terör yok. Türkiye'nin en huzurlu, güvenli ve geleceği umutla bakan şehirlerinden biridir" dedi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediyedeki 1 yıllık görev sürecini, düzenlendiği basın toplantısında sinevizyon eşliğinde değerlendirdi. Ahmet Güneştekin Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Vali Şahin, Batman'ı hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

'1990'LAR, BATMAN İÇİN KANIN VE GÖZYAŞININ YILLARI OLMUŞ'Vali Şahin, Batman'ın 1990'lı yıllarda terörden çok etkilendiğini ifade ederek, "Tüm çabamız, ekmeği büyütmek ve şehri büyütmek. Batman'ın tanıtımında bir eksiklik olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabi bunun uzun yıllara dayanan birçok nedeni var. Ancak Batman'ın ilk 40 yılı, gerçekten inanılmaz hızlı olmuş. Fakat 1990'ların başına gelindiğinde, o baş döndürücü büyüme ve gelişme maalesef durmuş. Çünkü 1990'lar, Batman için gerçekten acının, kanın ve gözyaşının yılları olmuş. Terör örgütlerinin cirit attığı bir dönem ve o yıllar kayıp yıllar" dedi.'KAYBOLAN YILLARI KAZANMAK İSTİYORUZ'Batman'ın, terör nedeniyle on yıllar kaybettiğine vurgu yapan Vali Şahin, şunları söyledi: "O yıllarda Gaziantep neyse, Batman da oydu. Fakat geçen yıllarda Gaziantep fersah fersah büyüdü. Çünkü Batman, terör nedeniyle on yıllar kaybetti. İşte bizim hedefimiz bu kaybolan on yılları tekrar kazanabilmek. Artık Batman'ın gündeminde terör yok. Türkiye'nin en huzurlu, güvenli ve geleceği umutla bakan şehirlerinden biri Batman'dır. Kaybettiğimiz yılları kazanmalıyız. Tüm çabamız bu. El birliğiyle tüm kurumlar olarak hedefimiz bu. Bakanlıklarımızın yaptığı devasa faaliyetler var. Örneğin ikinci Millet Bahçesi için, Cumhurbaşkanımıza talepte bulunmuştuk. Devasa bir proje. Külliye projesiyle birlikte, dev bir alan Batmanlıların hizmetine sunulacak. Yine 500 yataklı Devlet Hastanesi projemiz var. Batman pek çok alanda dev adımlar atıyor. Bu dev adımlar kaybettiğimiz yılların kazanılması içindir. Herkes el birliğiyle çalışıyor. Bazıları bu projelerin gerçekleşmesine inanamıyor. 182 milyon TL borç ödediğimizi, aynı zamanda milyonlarca yatırım yaptığımızı akılları almıyor. Biz ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. Artık terör bitti, ama şehrin sorunları bitmedi. En büyük sorunumuz, tabi ki işsizlik. Ekmeği büyüteceğiz, iş imkanlarını artıracağız ki geleceğe umutla bakalım."TERÖR SORUŞTURMASINDAN GÖREVDEN ALINAN HDP'Lİ DEMİR'E YANITToplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları da anlatan Vali Şahin, geçen günlerde itfaiye aracıyla ilgili iddiada bulunan ve terör soruşturma kapsamından görevden alınan HDP'li Mehmet Demir'e de yanıt verdi. Vali Şahin, "15'inci kata çıkabilen merdivenli itfaiye alacaklardı, nerde diye sormuşlar? Söylemeyecektik ama, kendileri istediler. Doğrudur alacağız dedik. Çünkü yok biliyorduk, sonra baktık ki varmış. İzmir'de rehinmiş. 1 milyon TL tamir ücretini vermedikleri için, İzmir'de belediyenin 42 metre uzunluğundaki araç rehinmiş. Şehrin en büyük ihtiyacı olan bir araç. Varlığını öğrenene kadar zaman geçti. Hemen borcunu ödedik. Şimdi yeni araçların siparişlerin verdik, itfaiye teşkilatını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.KORONAVİRÜS VAKALARI İÇİN SIKI TEDBİR

Basın toplantısında, artan koronavirüs vakalarına da değinen Vali Hulusi Şahin, Batman'da vakaların hızla yükselişe geçmesi nedeniyle, yeni tedbirler alacaklarını belirterek, "Covid-19'la mücadelede, tüm kaynaklarımızla mücadele ettik. Yakın zamana kadar 'mavi' listedeydik ama havanın ısınması ve sirkülasyonun artmasıyla birlikte, rakamlar yükseliyor. Yeniden sıkı tedbirler almak durumunda kalacağız. Yeni tedbirler için çalışacağız" dedi.