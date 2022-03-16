Son dakika haberleri: Vali Şahin, yenilenen Şehit Şenay Aybüke Yalçın müzik atölyesini ziyaret etti - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının yaşatıldığı müzik atölyesini ziyaret etti.

Vali Şahin, Kozluk'taki temasları kapsamında Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinde yenilenen müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim, Şenay öğretmenin Kozluk halkının ve öğrencilerinin kalbinde taht kurduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Kaymakamlığın desteğiyle kurulan müzik atölyesine 10 bağlama, 10 gitar, piyano, elektronik bateri, portatif ses sistemi, 10 def ve benzeri enstrümanlar alındığını belirten Sevim, "Kaymakam Eyyüp Güngör, müzik aletlerinin alımına büyük destek verdi. Kendisine gençler adına teşekkür ediyorum. Burada Kozluklu gençlerimiz müzik eğitimi görüp, konservatuvara hazırlanacaklar. Şehit öğretmenimizin ismi de bu atölyede yaşatılacak." dedi.

Daha sonra müzik atölyesi gezildi. Okulun müzik öğretmenleri şehit öğretmen anısına Mağusa Limanı adlı eser ile türküler seslendirdi.

Ziyarette, Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtalan, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı.