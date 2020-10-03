Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti

Son dakika haber... Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Dünya Çocuk Günü nedeniyle Bilecik Çocuk Evleri sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi ve dondurma ikram ettiÇocuk Evleri sitesi bahçesine yapılması planlanan sentetik saha yerini inceleyen Vali Şentürk, Korona virüsle mücadele...

Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Dünya Çocuk Günü nedeniyle Bilecik Çocuk Evleri sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi ve dondurma ikram etti

Çocuk Evleri sitesi bahçesine yapılması planlanan sentetik saha yerini inceleyen Vali Şentürk, Korona virüsle mücadele nedeniyle yaşlıları bu salgından korumak için Huzurevinde kalan büyükleri ziyaret edemediklerini ifade etti. Vali Şentürk, "Bugün yaşlılarımızın ve çocuklarımızın günü. Yaşlılık hayatın çok özel önemli bir dönemidir. Ömrü yetenler için bu dönem kaçınılmazdır. Yaşlıların tecrübelerinden yararlanabilmek, onları toplumsal yaşamdan koparmadan, en iyi koşullarda yaşatabilmekle mümkündür. Onlara her zaman sevgi ve saygı göstermek Türk toplumunun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli özelliklerinden biridir. Pandemi nedeniyle değerli büyüklerimizi Huzurevinde ziyaret edemedik. Onlarla beraber olamadık onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama onlar pandemi sürecinde yaptıkları el boyaması resimlerini Huzurevi idarecilerimizle bize göndermişler. Bize ihtiyacı olanlara en iyi hizmeti vererek onlarında duasını alıyorsak ne mutlu bize. Huzurevinde ve Çocuk Evlerinde fedakarlıkla çalışan tüm personele teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Şentürk, çocuklarla bir süre sohbet ederek onlara dondurma ikram etti.

Ziyarete Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Dost, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ve Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de eşlik etti. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti
Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti
Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti
Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti
Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti
Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti

Dünya Çocuk Günü, Necati Şentürk, Bilecik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vali Şentürk çocuklara dondurma ikram etti - Son Dakika

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