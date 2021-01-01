Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti - Son Dakika

Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti

01.01.2021 03:26

Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 2021 yılında seyahat eden sürücülere ve görev başında bulunan polislere çorba ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti

ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 2021 yılında seyahat eden sürücülere ve görev başında bulunan polislere çorba ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

2020 Yılının son saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında bulunan polis uygulama noktasına gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar burada polislerin yeni yıllarını kutladı. Görev başında bulunan polislere çorba ikram eden Vali Çuhadar, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinin de yeni yıllarını kutlayarak onlara da çorba verdi. Vali Mahmut Çuhadar'a, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt eşlik etti. Vali Çuhadar ve beraberindekiler daha sonra Saat Kulesi Kavşağı ile Sümer Meydanında bulunan polislerin yeni yılını kutladı. Polislere hayırlı görevler dileyen Vali Çuhadar daha sonra Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada askeri personellerle bir araya geldi. Jandarma personelleriyle bir süre sohbet eden Vali Çuhadar, "Yeni yılın ülkemize, milletimize Adıyamanlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu bir yıl geçiririz. Benim 2021 yılından beklentilerim bunlardan ibaret. Basın çalışanları olarak sizlere de ailenizle, çocuklarınızla sağlıklı mutlu bir yıl diliyorum. Hem emniyet teşkilatı hem de jandarma teşkilatı halkın huzur ve güvenliğiyle ilgili kuruluşlardır. Kutsal bir görev icra ediyorlar. Gecesiyle, gündüzüyle, karda, yağmurda, çamurda her daim halkın huzur ve güvenliği için esenliği için görev yapıyorlar. Bu iki güzide kuruluşumuzun yeni yılda hayırlı görevler icra etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti
Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti
Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti
Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti

Adıyaman Gölbaşı, Mahmut Çuhadar, Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali sürücülere ve polislere çorba ikram etti - Son Dakika


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