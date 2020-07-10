Son dakika haberleri... Vali Taşbilek'ten köy ziyaretleri - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Taşbilek'ten köy ziyaretleri

Son dakika haberlerine göre Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ziyaretleri kapsamında Arzularkabaköy Beldesi Süngübayır, Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini ziyaret etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ziyaretleri kapsamında Arzularkabaköy Beldesi Süngübayır, Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini ziyaret etti.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı


Beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Genel Meclisi üyesi Mihdat Uçan'la ilk olarak Arzularkabaköy beldesini ziyaret ederek buradaki parkta vatandaşlarla çay içen Vali Taşbilek, daha sonra Sarıçiçek grubunda yer alan köylerde incelemelerde bulundu.


Sırasıyla Süngübayır, Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini ziyaret ederek Vali Taşbilek burada vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi, vatandaşların yapılmasını istediği konularla ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.


Köy ziyaretleri kapsamında son olarak Sarıçiçek köyünü ziyaret eden Vali Taşbilek, burada 150 yıl önce yapılan ve günümüzde halen zarafeti ve güzelliğini koruyan usta ve çırağın tamamen ahşaptan yaptığı el emeği göz nuru misafir odalarında incelemelerde bulundu.


Köylerdeki çocuklarla özel olarak sohbet edip onlara oyuncak hediye eden Vali Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı, "Köy ziyaretleri kapsamında köylerimizi ziyaret ettik. Son durak olarak da Sarıçiçek köyümüzdeyiz. Burası bizim için gerek tarihi açısından gerekse kentsel dokusu açısından çok önemli bir köy. Burada görmemiz gereken odalarımızı gördük. Köylerimizde neler yapılabilir bunları muhtarlarımızla istişare ettik. Onların sorunlarını el birliği ile çözme gayreti içindeyiz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Meclis Başkanı, Ekrem Akdoğan, Gümüşhane, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vali Taşbilek'ten köy ziyaretleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:43 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 02:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Vali Taşbilek'ten köy ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]