Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz şehit ailelerini ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz, Jandarma Er Nihat Çavuş'un annesi Fevziye Çavuş'u ve Jandarma komando er Bayram Demiröz'ün eşi Ferdane Demiröz'ü evlerinde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Vali Mustafa Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte Aziz şehidimiz Jandarma er Nihat Çavuş'un değerli annesi Fevziye Çavuş'u evinde ziyaret etti. Vali Tutulmaz ziyaretlerde şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek "Başımızın üstünde yeriniz var, her zaman yanınızdayız" diyerek sağlıklı uzun ömürler diledi. - ZONGULDAK