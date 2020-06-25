Son dakika haberleri: VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNE TATİL İZNİ VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri: VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNE TATİL İZNİ VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Son dakika haberleri: İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşların izin belgesi alarak, turizm amaçlı seyahat yapabileceklerini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşların izin belgesi alarak, turizm amaçlı seyahat yapabileceklerini açıkladı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda 'Seyahat İzin Belgesi' almak şartıyla istedikleri yere gidebilecekler. Kendileri ile aynı durumda bulunan birinci derece yakınlarından en fazla 6 kişi için de izin alabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199, Vefa Sosyal Destek Hattı ve e­-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir."

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üstü vatandaşların  izin belgesi alarak, turizm amaçlı seyahat yapabileceklerini açıkladı. Açılamada," İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, Genelge ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." denildi.

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ OTOBÜS, UÇAK, TREN VE ÖZEL ARAÇLA YOLCULUKTA KULLANILABİLECEK

Açılamada," 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerdir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e ­Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e ­başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı günü, saat 09.00'dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecektir. Vatandaşlarımız, Otel tatili için rezervasyon belgelerini, Yazlık/devremülk için tapu örneklerini, Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir. ­Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin? Covid­19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

"BAŞVURULAR OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir. İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır. Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı


İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNE TATİL İZNİ VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

Son Dakika

18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:38:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNE TATİL İZNİ VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]