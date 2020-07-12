Son dakika haberleri... Vali Yerlikaya, Heybeliada'da incelemelerde bulundu
Son dakika güncel haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki orman yangını bölgesine giderek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki orman yangını bölgesine giderek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkiindeki iki farklı bölgedeki orman yangının olduğu bölgele gitti. Bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Vali Yerlikaya, çalışmalara katılan ekiplerden bilgiler aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:17 Kaynak: İHA
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