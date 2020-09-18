Son dakika haberleri: Vali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili alınan kararları açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi (ana sınıfı) ve özel eğitim okullarının da ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin, 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yapacaklarını belirterek, ikinci haftadan itibaren ise öğrencilerin saat 09.30'da derse başlayacaklarını söyledi.

Yerlikaya, valilikte düzenlenen toplantıda, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

Tüm insanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüse (Kovid 19) karşı toplum sağlığını korumak için Türkiye ve İstanbul'da büyük bir mücadele verildiğini belirten Yerlikaya, başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kesiminin büyük bir fedakarlık ve özveri gösterdiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, virüsü yenebilmek için gayret gösterildiğini vurgulayarak, İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında valiliğin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve basınla güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisinde olunduğunu kaydetti.

İstanbul'da, haziran sonu itibarıyla toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanın bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, "Büyükşehir İETT verilerine göre, pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı, iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07.00 ile 09.00, ikincisi de akşam 17.00 - 20.00 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde (yani pik saatlerde) hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak." diye konuştu.

Yerlikaya, dün yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varıldığını aktardı.

Kamudaki mesai saatlerini paylaşan Yerlikaya, resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi (ana sınıfı) ve özel eğitim okullarının da ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin, 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yapacaklarını belirterek, ikinci haftadan itibaren öğrencilerin saat 09.30'da derse başlayacaklarını kaydetti.

"Sağlık teşkilatımız saat 08.30-16.30 mesai yapacak"

Yerlikaya, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Eylül 2020 tarihinden itibaren, vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30. Sağlık teşkilatımız saat 08.30-16.30. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.

Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak, iş dünyamızın temsilcileri, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarımız, OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer kesimlerle toplantılar yaptık."

Vali Yerlikaya, dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da vatandaşların salgından korunması noktasında görüşlerine başvurdukları tüm kesimlerin kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirttiğini dile getirdi.

Bu konuda bir uzlaşı sağlandığını aktaran Yerlikaya, toplantılarımıza katılan iş dünyamızın temsilcilerine, gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Saatlerin netleştirilmesi ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında iş dünyamızın temsilcileriyle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız." dedi.