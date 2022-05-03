Son dakika haberleri: Vali Yıldırım, uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Kumbağ-Naip yol ayrımı, Malkara yolu ve TOKİ uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli ekiplerle bir süre sohbet etti.

Ekiplerin bayramını kutlayan Vali Yıldırım'a çikolata ikram edildi.

Daha sonra Yıldırım, gazi Arif Gökçe'yi ziyaret ederek Gökçe ve ailesi ile bayramlaştı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.