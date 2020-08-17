Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın kayınpederi Osman Akın'ın cenazesine katıldı.

Bir süredir rahatsız olan ve dün kaldırıldığı Ardanuç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki Osman Akın için Belediye Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Akın'ın cenazesi Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ardanuç Kaymakamı Ömer Ozbay, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ile Akın'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.