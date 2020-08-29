Son dakika haberleri! Valilikten düğünler için yeni koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsade edilmeyeceği, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç)yapılmayacağı, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyeceği ve gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılımına izin verilmeyeceği açıklandı.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü itibari ile düğünlerde yeni ek tedbirlerin alındığını duyurdu.