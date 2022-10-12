Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü

12.10.2022 22:56

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce araziye döşenen EYP'nin inifilak etmesi sonucu Uzman Çavuş İbrahim Han ağır yaralandı. Helikoptere hastaneye kaldırılan Han, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde oturan Han ailesine şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Yarın sabah Hakkari'de düzenlenecek olan törenin ardından şehit Han'ın naaşının memleketi Gevaş ilçesine getirileceği ve öğlen vakti burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Van gündem haberi: Şehit İbrahim Han'ın Van'daki evine Türk bayrakları asıldı Van gündem haberi: Şehit İbrahim Han'ın Van'daki evine Türk bayrakları asıldı Van haberi: Van'a şehit ateşi düştü Van haberi: Van'a şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA

Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü - Son Dakika
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