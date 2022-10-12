Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce araziye döşenen EYP'nin inifilak etmesi sonucu Uzman Çavuş İbrahim Han ağır yaralandı. Helikoptere hastaneye kaldırılan Han, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde oturan Han ailesine şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Yarın sabah Hakkari'de düzenlenecek olan törenin ardından şehit Han'ın naaşının memleketi Gevaş ilçesine getirileceği ve öğlen vakti burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.