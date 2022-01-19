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Son dakika haberleri | Van'a yatırım yapacak İzmirli tekstilciler Vali Bilmez ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Van'a yatırım yapacak İzmirli tekstilciler Vali Bilmez ile bir araya geldi

19.01.2022 10:16
Son dakika haberleri | Van'a yatırım yapacak İzmirli tekstilciler Vali Bilmez ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Van'da yatırım kararı alan İzmirli tekstil yatırımcıları Vali Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Van'da yatırım kararı alan İzmirli tekstil yatırımcıları Vali Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle YİKOB tarafından hayata geçirilen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB'de yatırım kararı alan tekstilciler kente geldi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcılarla görüşen Bilmez, İzmirli iş insanlarının ziyareti ve yatırım kararı almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kente yapılacak yatırımın her anlamda önemli olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Bu yatırımlar sadece ekonomik kalkınma değil, ilimizin toplumsal sosyalleşmesine büyük katkı sunacak. Kaynaşmamıza vesile olacak. Bu yatırımlar inşallah vizyonumuzu daha da geliştirecek. İlimizde yapılan yatırımların hayata geçirilmesi noktasında firmalarımıza her anlamda destek vereceğiz." dedi.

Toplantıda Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ve Van'da yatırım kararı alan tekstil üreticileri, yapacakları yatırımlarda gelinen son durumu ve istihdam sayılarını slayt eşliğinde detaylarıyla anlatarak bilgilendirme yaptılar.

Yeni yatırım yapmayı planlayan firma yetkililerine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da bölgenin yatırım potansiyeline ilişkin detaylı bilgi verdi.

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Doğu Anadolu, Emin Bilmez, Yatırım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Van'a yatırım yapacak İzmirli tekstilciler Vali Bilmez ile bir araya geldi - Son Dakika


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