VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, Akdamar Kilisesi 'nde, 8'inci ayin yapılıyor. Yılda bir kez yapılan bu yılki ayine, pandemi nedeniyle sadece İstanbul 'dan gelen 25 kişilik heyet katılıyor. Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek olan ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetecek.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Bugün yapılan ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksiklikler tamamlandı. Yılda bir gün eylül ayının ikinci pazarı yapılan ayine bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul'dan gelen 25 kişilik heyet katılacak. Ayine ziyaretçi de kabul edilmedi.